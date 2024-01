Nella serata di ieri la Roma ha battuto in rimonta la Cremonese per 2-1 e si è aggiudicata l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio. Esulta anche Marash Kumbulla, il quale sta continuando il percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato rimediata nella passata stagione: "Avanti!", il commento del difensore centrale albanese sul proprio account Instagram in seguito al successo contro la Cremonese.