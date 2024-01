Il 30 gennaio per Stephan El Shaarawy non sarà mai un giorno come gli altri. Otto anni fa infatti il Faraone esordì ufficialmente con la maglia della Roma dopo essere arrivato nel calciomercato invernale, regalandosi subito la gioia del primo gol con i colori giallorossi (geniale colpo di tacco contro il Frosinone). Il classe 1992 ne ha approfittato per ricordare questo momento con una storia su Instagram: "8 Years ago".