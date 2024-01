Instagram, Dybala saluta Mourinho: "Lavorare con te è stato un piacere enorme". E Zaniolo posta l'abbraccio con il tecnico dopo la finale di Conference (FOTO)

Paulo Dybala saluta José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato esonerato in mattinata e al suo posto è arrivato Daniele De Rossi: "Grazie mister! Grazie di tutto. Lavorare con te è stato un piacere enorme - il messaggio della 'Joya su Instagram per lo Special One -. Grazie per i tuoi consigli e per ogni parola che mi hai detto. Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Arriva il messaggio di Nicolò Zaniolo, il quale ha pubblicato su Instagram le foto degli abbracci con il tecnico al termine della finale di Conference League affiancandole con un cuore.