Instagram, Cherubini dopo l'intervento: "Grazie alla Roma per avermi fatto sentire la sua vicinanza"

Luigi Cherubini, talento della Primavera giallorossa, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti al ginocchio. Il calciatore ha poi raccontato le sue emozioni su Instagram: "Grazie a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me in questi giorni complicati, grazie all’AsRoma per avermi fatto sentire la sua vicinanza in ogni minima cosa. Il conto alla rovescia è già iniziato".