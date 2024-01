Instagram, Algeria eliminata dalla Coppa d'Africa. Aouar: "Enorme delusione difficile da accettare, i tifosi meritano molto di più" (FOTO)

La clamorosa eliminazione dell'Algeria nella fase a gironi della Coppa d'Africa ha scatenato grande clamore e Houssem Aouar si è scusato con i propri tifosi tramite un lungo post pubblicato su Instagram: "Indossare la maglia dell'Algeria è una grande responsabilità e un onore. L'eliminazione è un'anomalia e un'enorme delusione, ci scusiamo con i milioni di algerini. Meritate molto di più. Per me è ancora difficile da accettare, ma vi dobbiamo il favore di riportare questi colori sacri in alto. Grazie per il vostro immancabile sostegno. Grazie per tutti i vostri messaggi. Grazie al nostro popolo per aver partecipato così numeroso ancora una volta".