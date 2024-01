Globe Soccer Awards: Roma premiata per il miglior contenuto digitale

La Roma, tramite la campagna 'Fan in the box', si è aggiudicata il premio per il miglior contenuto digitale della Serie A. A riconoscerglielo sono stati gli autori dei 'Globe Soccer Awards' svolta a Dubai la scorsa settimana. Questa la nota pubblicata dal club giallorosso in merito:

Venerdì 19 gennaio a Dubai si è svolta la XIV edizione dei Globe Soccer Awards, la manifestazione che attribuisce ogni anno riconoscimenti ai migliori protagonisti della Football Industry di tutto il mondo. Grazie anche al voto online dei tifosi che hanno spinto il Club in finale, l’AS Roma si è aggiudicata il premio per il “Serie A Best Digital Content By a Club” con la campagna “Fan In The Box”, realizzata nella scorsa stagione con un'iniziativa senza precedenti per il calcio italiano. Grazie al contributo della piattaforma Socios.com, sei fortunati tifosi possessori di Fan Token $ASR sono stati protagonisti di un'esperienza di escape room con Vincent Candela in una suite dello Stadio Olimpico, misurandosi con una serie di sfide e trabocchetti inusuali per poter guadagnare il diritto di assistere alla partita in programma quella sera. Ecco il video dell'iniziativa che ha permesso al Club di ottenere l’ambito riconoscimento.

Il premio è stato consegnato da Fabio Capello a Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell'AS Roma, nel corso della cerimonia che si è svolta nella caratteristica isola di Palm Jumeirah di Dubai alla presenza delle più importanti personalità del mondo calcistico internazionale.

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE