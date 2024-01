FOTO - Instagram, Manolas ritrova Totti: "Sempre bello rivederti capitano unico"

Un altro incontro a tinte giallorosse a Dubai per Francesco Totti. L'ex numero 10 giallorosso sta prendendo parte alla "Sharjah’s Week of the Stars" e fra leggende ed ex calciatori ha ritrovato anche un ex compagno di squadra, oggi sotto contratto con un club emiratino, lo Sharjah: si tratta di Kostas Manolas. Il difensore greco ha pubblicato su Instagram uno scatto in compagnia di Totti: "Sempre bello rivederti capitano unico".