FOTO - Instagram, la carica di Abraham in vista di Salernitana-Roma: "Forza ragazzi"

La trasferta di Salerno avrà sempre un sapore speciale per Tammy Abraham. All'Arechi, infatti, il numero 9 segnò il suo primo gol con la maglia della Roma. L'inglese è ancora alle prese con il lungo recupero dopo l'infortunio e questa sera non ci sarà, ma non ha fatto mancare il suo supporto ai compagni ricordando proprio quel primo gol romanista. "Forza ragazzi", ha scritto nella sua story instagram.