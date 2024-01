FOTO - Instagram, Aouar suona la carica a distanza: "Forza Roma"

Non potrà essere con i suoi compagni in campo, ma Houssem Aouar sarà comunque con il cuore con i suoi compagni. Il centrocampista arrivato in estate sarà impegnato nei prossimi giorni in Coppa d'Africa con la sua Algeria, ma ha comunque voluto mandare un messaggio social ai tifosi giallorossi. Condividendo come storia il video che la Roma ha pubblicato sui social in vista del derby, Aouar ha commentato: "Forza Roma".