FOTO - Instagram, Angeliño si presenta: "Felice di essere in questo grande club. Grazie Roma per l'opportunità"

Il neo acquisto Angeliño si presenta ai tifosi della Roma con un divertente post su Instagram. Il nuovo numero 69 giallorosso ha pubblicato uno scatto con mister Daniele De Rossi con la seguente didascalia:

"Ciao a tutti, volevo solo dirvi quanto sono felice di essere in questo grande Club. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare a Roma...e soprattutto al club per questa grande opportunità. Ci vediamo in campo. If there’s mistakes blame google translate (Se c'è qualche errore incolpate google translate!, ndr). DAJE ROMA DAJE!"