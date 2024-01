FOTO - Instagram, Angeliño saluta il Galatasaray: "Grazie ai miei compagni, qualcuno ha reso le cose difficili dall'inizio alla fine"

Da pochi minuti Angeliño è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L'esterno giallorosso, che ha scelto la maglia numero 69 per la sua nuova avventura, ha pubblicato su Instagram una storia per salutare il club turco e i suoi ex compagni:

"Un grande ringraziamento ai miei ex compagni di squadra per tutto quello che hanno fatto per me mentre affrontavo una situazione difficile da ottobre. Qualcuno ha reso tutto difficile dall'inizio alla fine, ma questa è la vita. Provo solo rispetto per la squadra e i tifosi. Vi auguro il meglio. Angel".