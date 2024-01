Metti Aldair, Totti, Pizarro, Davids, Cannavaro e altri campioni tutti nella squadra. È quanto sta avvenendo a Dubai, dove tante leggende si sono riunite per una serie di eventi sportivi nella "Sharjah’s Week of the Stars". L'ex difensore della Roma ha pubblicato un simpatico scatto su Instagram con una battuta: "Ci hanno messo in panchina"