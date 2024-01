FOTO e VIDEO - Tifoso svedese si tatua De Rossi sul braccio, la sua reazione: "Sono felice e onorato, ciao e forza Roma"

Omaggio a dir poco importante di un tifoso svedese della Roma per l'ex storico capitano Daniele De Rossi. Hugo Thörnqvist (questo il nome del ragazzo) ha deciso infatti di tatuarsi sul braccio il cognome di Capitan Futuro, mostrando su X la foto insieme ad altri due tatuaggi: un "Forza Roma" sul braccio e l'altro dietro la gamba (la storica "segnaletica" del contrasto che lo stesso De Rossi si è fatto da diversi anni).

Non è mancata la risposta in seguito proprio di Daniele De Rossi, con un breve video a lui dedicato: "Ciao Hugo, come stai? Ho visto la foto del tuo tatuaggio, del tuo pazzo tatuaggio e volevo ringraziarti. Sono davvero felice e onorato di essere sul tuo braccio, per questo voglio augurarti buon anno, e magari nel 2024 riusciremo finalmente a incontrarci. Grazie ancora e spero di vederti presto, ciao Hugo e forza Roma".