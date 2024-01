Sui social sono state tantissime le reazioni all'esonero di José Mourinho, arrivato in mattinata. "Imbarco immediato per José Mourinho" scrive Ryanair sui propri profili, con l'immagine che riporta "ultima chiamata per José Mourinho, il tuo volo FR1AMJ0S3 da Roma per OVUNQUE imbarcherà a breve dal Gate 3A".

Imbarco immediato per ?IamJoséMourinho? pic.twitter.com/5lT0P9KSMy — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) January 16, 2024