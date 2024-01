AS Roma: primo contratto da professionista per Reale. Il classe 2006: "Un grande onore, continuerò a dare tutto me stesso per questi colori" (FOTO)

Grande traguardo per Filippo Reale, classe 2006 del settore giovanile della Roma. L'esterno ha infatti firmato ufficialmente il suo primo contratto da professionista e ha espresso tutta la sua gioia sul proprio profilo Instagram: "Da nove anni questa maglia per me significa orgoglio, emozione, tradizione, responsabilità. Da quel giorno è la mia seconda pelle. Oggi inizia un nuovo capitolo di questa bellissima storia con la firma del mio primo contratto da professionista con la Roma. È un grande onore e prometto che continuerò a dare tutto me stesso per onorare questi colori. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla società per la fiducia che mi ha concesso, allo staff che mi ha accompagnato in questo percorso, alla mia agenzia per essere al mio fianco, ma soprattutto alla mia famiglia per l’affetto e il sostegno costante con i quali mi accompagnano ogni giorno. Avanti Roma".

