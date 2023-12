X, gli auguri della Roma per i 30 anni del Gallo: "Buon compleanno, Andrea Belotti!" (FOTO)

Compie oggi 30 anni il Gallo Belotti, alla Roma dalla stagione 2022/23 quando arrivò a parametro zero dopo una lunga esperienza con la maglia del Torino. Dopo una prima annata altalenante il giocatore è riuscito a sbloccarsi, totalizzando fino a questo momento 6 gol e 2 assist in 17 partite (una rete ogni 140' minuti). Sui social il club giallorosso non ha fatto mancare i suoi auguri: "Buon compleanno, Andrea Belotti!".