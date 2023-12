VIDEO - Roma-Napoli: Azmoun abbraccia un raccattapalle dopo il gol di Pellegrini

Il gol del capitano Lorenzo Pellegrini nel big match di sabato sera contro il Napoli è stata una liberazione, sia per i tifosi che per i giocatori giallorossi. Lo conferma l'ultimo video caricato sul profilo X della Roma, dove si vede l'iraniano Sardar Azmoun abbracciare un raccattapalle dopo la rete che ha sbloccato la gara. Un esempio della grande dedizione dell'attaccante per la causa giallorossa.