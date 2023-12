VIDEO - Mou contagia... anche il meteorologo Rai Filippo Thiery: in diretta parla in portoghese

Filippo Thiery contagiato da José Mourinho. Sulla scia delle interviste del tecnico della Roma in portoghese dopo Sassuolo-Roma ("Perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti", le sue parole nel post-partita a Dazn), anche il meteorologo Thiery, noto tifoso giallorosso, si presenta in diretta al programma "Geo", in onda su Rai 3, omaggiando l'allenatore romanista e facendo le previsioni in portoghese.

"Ogni promessa è debito. Chiedendo umilmente scusa ai lusitani, nella consapevolezza che la combinazione fra la totale ignoranza della lingua e l'inevitabile emozione ha dato risultati ampiamente sotto la soglia della sufficienza, ma quel che contava era l'idea", il suo messaggio poi affidato a Twitter.