VIDEO - Arteta e l'elogio a Mourinho: "È un maestro della tattica, le sue squadre sono sempre competitive"

"José Mourinho un maestro della tattica". Parola di Mikel Arteta. L'allenatore dell'Arsenal è stato intervistato da "Goal" su Tik Tok e ha partecipato a un gioco il cui obiettivo era quello di inserire 6 allenatori in una tra le seguenti categorie: "Goat", "Maestri della tattica", "Drill Master" e "Innovatori". Il tecnico ha inserito lo Special One nella categoria "Maestri della Tattica". Ecco la sua spiegazione:

"José è un maestro della tattica, dobbiamo metterlo lì. Per il modo con il quale motiva i giocatori, il modo in cui li fa sentire come se il mondo sia contro di loro e per come organizza le sue squadre per essere estremamente competitive".