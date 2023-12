As Roma, lanciata la 'imprinting collection': la linea d'abbigliamento col logo 'ASR' (FOTO e VIDEO)

L'emoticon della clessidra per sottolineare l'attesa per una novità sopra un video che mostra un'impronta digitale comporsi passando dal contorno del logo della Roma. Questo l'annuncio decisamente criptico che la società giallorossa ha rilasciato nella mattinata scatenando la curiosità dei tifosi che hanno commentato in cerca di maggiori indizi.

Pochi minuti dopo è stato svelato il motivo: a ridosso di Natale la Roma ha lanciato la nuova 'imprinting collection', una serie di capi d'abbigliamento che portano lo storico logo anni '30 del club.

GUARDA LA NUOVA COLLEZIONE