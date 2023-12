Domani Roma e Bologna si sfideranno sul campo dell'Ara: fischio d'inizio ore 18:00. Atteso in campo Leandro Paredes, come al solito in cabina di regia, che a meno di ventiquattro ore dal match contro i ragazzi di Thiago Motta ha voluto caricare ambiente e squadra con un post pubblicato su Instagram. L'argentino ha postato un suo scatto in azione giovedì sera e la didascalia: "Daje!", aggiungendo le emoji del lupo, due cuori giallorossi e la parola "soon".