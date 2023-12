Instagram, Nainggolan risponde a Bove: "Avresti trovato un grandissimo spogliatoio. Continua così" (FOTO)

"Calcisticamente il giocatore della Roma che mi ricordo benissimo anche abbastanza recente è Nainggolan. Mi piaceva tantissimo come tipo di giocatore ed era uno dei miei preferiti". Con queste parole Edoardo Bove ha svelato in un'intervista a DAZN il calciatore giallorosso con cui avrebbe voluto condividere lo spogliatoio. La risposta del 'Ninja' non si è fatta attendere ed è arrivata nei commenti di un post pubblicato su Instagram dall'account Radio Romanista: "Avresti trovato un grandissimo spogliatoio. Continua così".