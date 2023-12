Instagram, Mourinho dopo la vittoria contro il Napoli: "Buon Natale" (FOTO)

Vittoria fondamentale della Roma, che batte 2-0 il Napoli e resta a -3 dal quarto posto in classifica. I giallorossi hanno fornito una grandissima prestazione sin dall'inizio della partita e hanno mandato al tappeto gli avversari, che hanno terminato la partita in 9 a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen, con le reti di Pellegrini e Lukaku. Esulta anche José Mourinho, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della partita odierna tra cui la splendida coreografia esposta in Tribuna Tevere: "Buon Natale", il messaggio dello Special One ai romanisti.