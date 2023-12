Instagram, Lukaku esulta dopo il 2-0 contro il Napoli: "Vittoria importante, daje Roma" (FOTO)

La Roma non sbaglia e dimentica il ko di Bologna battendo 2-0 il Napoli nell'ultimo match casalingo dell'anno. I giallorossi disputano una grande partita e approfittano delle espulsioni di Politano e Osimhen per portare a casa i tre punti grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. Proprio 'Big Rom' ha espresso tutta la sua gioia sui social per il grande successo conquistato: "Vittoria importante, daje Roma".