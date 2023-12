Instagram, Llorente dopo Servette-Roma: "Non era il risultato che volevamo, ma la squadra ha lasciato tutto in campo" (FOTO)

Diego Llorente è stato uno dei protagonisti di Servette-Roma, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e terminato con il punteggio di 1-1. Nonostante il risultato negativo, il difensore centrale spagnolo ha disputato una buona partita fornendo l'assist in occasione del momentaneo 0-1 firmato Lukaku. "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo anche se la squadra ha lottato e ha lasciato tutto in campo, ma non c’è tempo per guardarsi indietro e domenica abbiamo una partita molto importante. Daje Roma", il messaggio condiviso da Llorente su Instagram.