Instagram, Dybala e Paredes ricordano la vittoria del Mondiale: "Un anno dalla follia più grande che potessimo vivere" (VIDEO)

Il 18 dicembre 2022 andò in scena una delle finali più iconiche della storia dei Mondiali, ovvero Argentina-Francia. La partita si concluse sul 3-3 dopo i tempi regolamentari e a deciderla furono i rigori, dove la spuntò l'Albiceleste per 4-2. Protagonisti di quella storica notte furono Paulo Dybala e Leandro Paredes (all'epoca alla Juventus), i quali hanno ricordato sui social la vittoria del Mondiale in Qatar ad un anno di distanza: "Un anno dal momento più bello della mia vita... La follia più grande che potessimo vivere!! Grazie ragazzi, grazie Argentina", il messaggio della 'Joya'. Questo, invece, il commento di Paredes: "Un anno fa ho realizzato il mio sogno, il nostro sogno. Non ci sono parole per descrivere ciò che abbiamo vissuto in quel mese in Qatar e durante tutto quest'anno! Grazie a tutti, famiglia, amici e tutto il nostro paese. Continuiamo a goderci il titolo di CAMPIONI DEL MONDO".