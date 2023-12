Instagram: Bove rinnova con la Roma, i compagni di squadra si scatenano: dal "Bravo piccolo" di Paredes al "Bravo Danie" di Zalewski (FOTO)

La notizia più importante della giornata in casa Roma è stata sicuramente il rinnovo di Edoardo Bove, il quale si è legato al club giallorosso con un contratto fino al 2028. Tra i tanti messaggi rivolti al centrocampista classe 2002 c'è anche quello di un suo compagno di squadra, ovvero Leandro Paredes: "Bravo piccolo", il commento dell'argentina. Sotto il post pubblicato su Instagram da Bove, invece, sia lo stesso Paredes sia Nicola Zalewski si sono scatenati: "Mamma mia Danie", "Bravo Danie" (il soprannome dato dai compagni di squadra a Bove per la somiglianza nel modo di giocare di De Rossi, ndr). "Top bro", il messaggio di Mile Svilar. Pietro Boer, commenta "Grande Edo". Cuori, invece, da parte di Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham. Non manca la 'benedizione' del 'Ninja' Radja Nainggolan: "Grande".