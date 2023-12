Allenamento di gruppo per Sardar Azmoun, Paulo Dybala e Leandro Paredes: l'attaccante, arrivato l'estate scorsa in prestito dal Bayer Leverkusen, ha condiviso una serie di scatti su Instagram insieme ai due argentini durante un allenamento a casa. "Work", il messaggio di Azmoun alla vigilia di Juventus-Roma, sfida valida per la 18esima giornata di campionato e in programma domani sera a Torino.