Grande appassionato di cavalli (ne possiede oltre 50), Sardar Azmoun pubblica su Instagram uno scatto mentre è in videochiamata con il noto fantino, uno dei più quotati al mondo, Frankie Dettori. L'attaccante della Roma, arrivato in estate in giallorosso in prestito dal Bayer Leverkusen, elogia il fantino italiano su Instagram: "Leggenda, il migliore al mondo".