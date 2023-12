FOTO e VIDEO - Gioia Abraham post Napoli... e l'esultanza negli spogliatoi con Ndicka: "Assist boy" (VIDEO)

La Roma ritrova il successo nei big match e batte 2-0 il Napoli allo stadio Olimpico, tornando in piena lotta per un posto in Champions League. A fine partita l'attaccante inglese Tammy Abraham, ancora in fase di recupero dopo il brutto infortunio, ha mostrato la sua felicità con un video su Instagram insieme a Ndicka, autore del cross per il gol del 2-0: "Assist boy".