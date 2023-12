Natale a Piazza Venezia per Diego Llorente. Dopo l'ottima prestazione contro il Napoli e in particolare contro Osimhen, il difensore spagnolo ha deciso di festeggiare il Natale al centro di Roma. Su X il centrale ha pubblicato uno scatto con vista sull'Altare della Patria con un augurio per i romanisti: "Buon Natale e forza Roma!"

? Buon Natale e forza Roma! ??❤️ pic.twitter.com/qwfFJIJYjK — Diego Llorente (@diego_2llorente) December 25, 2023