FOTO - Natale a tinte giallorosse: Dybala festeggia con Paredes e...la coppa del mondo

Dopo la vittoria col Napoli all'Olimpico, la Roma si gode le festività natalizie: la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria domani per iniziare a preparare il big match contro la Juventus, in programma sabato a Torino. Nel frattempo, si celebra il Natale in casa giallorossa: Paulo Dybala, alle prese con il recupero dall'infortunio, ha trascorso la sera di Natale con la fidanzata Oriana e la famiglia di Leandro Paredes. I due argentini hanno condiviso su Instagram alcuni scatti della cena anche con la coppa del mondo, vinta lo scorso anno in Qatar con l'Argentina.

"Auguriamo a tutti buon Natale", è il messaggio di Dybala, accompagnato dalla fidanzata, su Instagram.

Natale in famiglia per Andrea Belotti, come mostrato su Instagram dalla moglie Giorgia, come anche per Leonardo Spinazzola con moglie e figli.