FOTO - Instagram, Gemitaiz polemico per il gol di Rabiot: "Alcune cose non cambiano mai"

Continua a far discutere il gol segnato ieri da Rabiot, rete decisiva ai fini del risultato fra Juventus e Roma. La posizione del corpo del francese è stata giudicata regolare dal VAR, ma da ieri sera tifosi della Roma (e non solo) stanno commentando il fotogramma che mostrerebbe la regolarità del gol. Sul tema si è espresso anche il rapper Gemitaiz, noto tifoso della Roma, che su Instagram ha postato il fotogramma commentando: "Alcune cose non cambiano mai".