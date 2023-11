VIDEO - Taylor, altro errore: l'arbitro inglese sbaglia anche in Championship

Anthony Taylor continua a commettere errori. Retrocesso in Championship dopo gli errori commessi in Premier League, l'arbitro inglese è stato protagonista di un nuovo grave errore: nel match di serie b inglese fra Preston North End e Coventry City ha assegnato un calcio di rigore per un contatto sostanzialmente mai avvenuto, per l'incredulità del difensore centrale addirittura ammonito.

Anthony Taylor gave this as a penalty in his first ever Championship game ???pic.twitter.com/TLmWmPLnGq — CFC-Blues (@CFCBlues_com) November 6, 2023