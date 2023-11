L'arbitro Taylor gli ha impedito di aggiornarlo ulteriormente ma José Mourinho ha comunque effettuato un ritocco al celebre tatuaggio realizzato dopo il suo personalissimo triplete, completato con la vittoria della Conference League con la Roma. Come mostrato sul profilo Instagram dal tatuatore Alberto Marzari, lo Special One si è sottoposto ad una seduta per rendere più definito il ricordo su pelle dei suoi trionfi europei.