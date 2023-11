VIDEO - Mourinho: "Varane il giocatore più forte che ho fatto esordire"

Nel corso della serata dedicata agli abbonati Sky Extra, andata in scena qualche giorno fa a Roma, era presente anche José Mourinho, protagonista di una chiacchierata con la giornalista di Sky Sport Valentina Mariani davanti ai 40 fortunati che hanno vinto la possibilità di conoscere il tecnico portoghese.

Tra i temi affrontati anche il capitolo giovani: "Il giocatore più forte che ho fatto esordire? Varane ha fatto tutto. Ha vinto 3-4 Champions, non lo so, è stato campione del Mondo con la Francia ed è stato capitano della Francia, è stato quello che è arrivato più in alto di tutti", dice l'allenatore giallorosso parlando di Raphael Varane, difensore ex Real Madrid e ora al Manchester United.