VIDEO - Italia, Mancini sfida Gatti e Bonaventura in una speciale gara in allenamento

Non è più tempo di nazionali, da questo weekend si torna a pensare soltanto ai club, ma durante l'ultima sosta Gianluca Mancini, vice capitano della Roma, è stato protagonista di una speciale sfida tenutasi durante l'allenamento dell'Italia di Luciano Spalletti. Il numero 23 ha sfidato Bonaventura e Gatti a far centro in un carrello. Alla fine, ha vinto l'ex difensore del Frosinone, oggi alla Juventus.