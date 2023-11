VIDEO - 17 anni fa il gol di Totti contro la Sampdoria con gli applausi dei tifosi blucerchiati

Nel corso della sua lunga carriera con la maglia della Roma, lo storico capitano Francesco Totti ha saputo regalare gol di pregevole fattura. Uno di questi però è rimasto impresso nell'immaginario collettivo di molti: il tiro al volo col sinistro contro la Sampdoria del 26 novembre 2006 che oggi compie ben 17 anni. Su un lancio preciso di Marco Cassetti il numero 10 non ci pensa due volte e conclude al volo col sinistro, coi tifosi blucerchiati che nonostante tutto hanno deciso di applaudire il gesto tecnico dell'avversario.

??? 17 years ago today: Francesco Totti scored this incredible volley for AS Roma! ?

Even the Sampdoria fans applauded the goal… pic.twitter.com/BCwEGRU2Ds

— EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2023