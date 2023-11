Twitter, Celik: "Primo posto meritato, ora puntiamo a rendere orgogliosa la Turchia a EURO2024" (FOTO)

La Turchia di Vincenzo Montella ha dimostrato tutto il suo valore nelle qualificazioni a EURO2024, terminando il Gruppo D in vetta alla classifica e conquistando l'accesso all'Europeo. Tra i protagonisti della cavalcata c'è sicuramente Mehmet Zeki Celik, il quale ha condiviso su Twitter tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: "Primo posto meritato. Ora puntiamo a rendere orgogliosa la nostra nazione a EURO2024", il commento del terzino della Roma.

Hak ettiğimiz gibi lider bitirdik ??

Artık bütün konsantrasyonumuz @euro2024’te de ülkemizi gururlandırabilmek! ??❤️@MilliTakimlar

Deserved leaders ??

Now we aim to make our nation proud in @euro2024 ??❤️ pic.twitter.com/AY3EwqiVi4

— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) November 22, 2023