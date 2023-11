Social, Mourinho: "Grazie ai tifosi per la dimostrazione d'amore". El Shaarawy: "Vittoria importantissima". Llorente: "La squadra migliora giorno dopo giorno" (FOTO)

"Vittoria importantissima, +3", questo il commento su Instagram di Stephan El Shaarawy che ha messo il sigillo al successo della Roma sull'Udinese con la rete del 3-1. L'attaccante classe 1992 ha postato sul social un post in cui esulta al gol che ha definitivamente chiuso la sfida contro i friulani.

Soddisfazione anche nelle parole di Llorente che ha scritto sui sui profili social: "Il lavoro paga e la squadra migliora ogni giorno. Siamo felici per la vittoria. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno all'Olimpico".

Anche José Mourinho ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: "Importantissimo ottenere i 3 punti oggi. Complimenti ai giocatori e ai tifosi che come sempre ci hanno sostenuto e aiutato nella vittoria. Voglio ringraziare i tifosi per aver cantato il mio nome, di solito non voglio prendere i riflettori perché credo che tutto il merito debba andare ai giocatori che combattono sul campo, ma ho apprezzato la vostra dimostrazione d'amore.

Ultimo ma non meno importante: oggi è stata una giornata particolarmente importante dove ci siamo schierati contro la violenza sulle donne, dovremmo essere sempre consapevoli di questo e lottare contro ogni tipo di violenza, compresa la violenza emotiva di uomini potenti".