Servette-Roma, Mourinho scherza ai canali social degli svizzeri: "Per voi la partita importante è domenica" (VIDEO)

José Mourinho, dopo la conferenza di ieri, è stato protagonista di un siparietto ai canali social del Servette. "È la partita più importante dell'anno per noi", gli dice il giornalista svizzero. Ma il tecnico lo ferma per correggerlo: "No, la partita più importante è domenica (in programma c'è la gara con lo Young Boys, ndr), lì dovete vincere. Prestigio? Non è importante, ma è importante la partita di domenica. È una serata per i ragazzi, può essere una bella festa. Noi abbiamo bisogno di vincere".

