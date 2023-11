Vittoria importante per la Roma che nei minuti di recupero ribalta il Lecce e ritrova il successo in campionato dopo la sconfitta contro l'Inter. Anche l'attaccante Tammy Abraham, ancora fuori per via dell'infortunio subito contro lo Spezia nella passata stagione, ha mostrato a tutti la sua gioia con una storia su Instagram: "Dajeeee!!!".

In un'altra storia su Instagram Abraham si è complimentato con Azmoun, autore della rete del momentaneo 1-1: "Primo gol. Congratulazioni fratello".