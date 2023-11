L'allenamento di Paredes e Dybala in palestra (VIDEO)

Dopo tre partite di assenza Paulo Dybala sembra finalmente pronto a tornare in campo. La Joya ha lavorato duramente per recuperare dalla lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata contro il Cagliari e, oltre a lavorare a Trigoria, si è allenato nella sua palestra di casa. L'argentino però non era solo, infatti in alcune occasioni era in compagnia del suo connazionale e compagno di squadra Leandro Paredes. Il centrocampista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram i momenti migliori della seduta in palestra.