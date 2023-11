Instagram, Taddei ricorda l'All Star Game e posa con altri ex calciatori della Roma: "Storia del calcio" (FOTO)

Rodrigo Taddei è stato uno dei protagonisti dell'All Star Game, l'amichevole andata in scena a Wuhan in cui si sono affrontati le leggende del calcio europeo e americano. Nella prima squadra erano presenti anche altri ex calciatori della Roma tra cui Totti, Aldair, Batistuta, Mancini e Pizarro. "Un po’ di storia del calcio mondiale, è sempre un onore rincontrarvi", la didascalia che accompagna gli scatti pubblicati da Taddei su Instagram.