Instagram, Paredes suona la carica in vista di Slavia Praga-Roma: "Tutto pronto per domani" (FOTO)

Domani alle ore 18:45 la Roma affronterà lo Slavia Praga nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Per i giallorossi si tratta di una partita davvero importante infatti in caso di successo blinderebbero il primo posto in classifica. "Tutto pronto per domani", la carica di Leandro Paredes su Instagram in vista dell'impegno europeo.