Si torna a Trigoria per preparare le gare della settimana: giovedì lo Slavia Praga e domenica il derby. Breve sosta nei magazzini per Mou che ha voluto premiare i magazzinieri per il loro impegno: “I kitmen top meritano un regalo da me e dall’Adidas. Grazie di tutto Roberto, Valerio, Maurizio e Fabio”.

VAI ALLA STORIA