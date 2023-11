Instagram, Mourinho pre Slavia-Roma: "Nella bellissima Praga per la mia ultima partita sugli spalti" (FOTO)

"In arrivo nella bellissima Praga per la mia ultima partita sugli spalti": così su Instagram José Mourinho alla vigilia della gara di Europa League contro lo Slavia Praga in programma domani alle 18.45 all'Eden Arena. Il tecnico portoghese, che domani non guiderà i giallorossi dalla panchina poiché sconterà l'ultimo turno di squalifica, condivide una serie di immagini in aereo, pronto ad atterrare a Praga.

Tra l'altro c'è un dettaglio speciale: in questo caso le sue iniziali che personalizzano il materiale tecnico firmato da Adidas non sono solo di color grigio, ma anche arancione.