Instagram, Mourinho esalta la Curva Sud: "Top come sempre". E poi guarda Benfica-Porto in tv

Allo Stadio Olimpico il derby termina 0-0 nella 12esima giornata di campionato. Su Instagram José Mourinho esalta lo spettacolo della coreografia della Curva Sud in occasione della stracittadina ("Discendenti di Marte, padroni della storia", decorata con cartoncini giallorossi) condividendo un'immagine: "Top, top, top come sempre!". E poi il tecnico si rilassa guardando in tv il derby in Portogallo tra Benfica e Porto, in programma in serata all'Estadio Da Luz di Lisbona.