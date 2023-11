Instagram, la gioia di Celik dopo il successo contro la Germania: "Partita indimenticabile, un ringraziamento infinito ai tifosi" (FOTO)

Vittoria di prestigio per la Turchia di Vincenzo Montella, che batte 2-3 la Germania in amichevole (a segno anche lo juventino Yldiz). A fine partita il terzino giallorosso Zeki Celik, in campo per tutto il match, ha esultato con un post speciale su Instagram: "Abbiamo sconfitto i padroni di casa di EURO 2024 con una partita indimenticabile a Berlino, dove si giocherà la finale. È stata come una prova finale! Un ringraziamento infinito a tutti i nostri tifosi che hanno fatto vivere alla Germania una partita in trasferta".