Instagram, Kumbulla festeggia l'approdo dell'Albania ad Euro24: "Un sogno poter giocare una competizione così importante"

Traguardo importante per l'Albania, che con il pareggio per 1-1 contro la Moldavia ha staccato il pass per Euro 24. Il difensore giallorosso Marash Kumbulla, ancora ai box, ha festeggiato così il successo dei suoi compagni: "È un sogno poter giocare una competizione così importante con la maglia del mio paese. E' stato un percorso bellissimo, ora godiamocelo insieme. Grazie ragazzi, siete unici! Forza Albania"